Взрыв в Эсхаре: мужчина умер в больнице (ФОТО)

Пострадавший умер во время реанимационных мероприятий.
16 мая около 13:10 в полицию поступило сообщение, что в поселке Эсхар Чугуевского района на огороде взорвался снаряд и пострадал мужчина.
На место происшествия выезжали работники Чугуевского отдела полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно установлено, что 37-летний мужчина разжег костер на огороде возле домовладения и бросил в огонь снаряд времен Второй мировой войны, который нашел накануне.
В результате произошел взрыв, и мужчина получил многочисленные повреждения лица и тела. Пострадавший был доставлен в районную больницу, однако умер во время реанимационных мероприятий.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: