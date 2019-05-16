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16.05.2019  16:29   

Взрыв в Эсхаре: мужчина умер в больнице (ФОТО)

Пострадавший умер во время реанимационных мероприятий.


// Нацполиция

16 мая около 13:10 в полицию поступило сообщение, что в поселке Эсхар Чугуевского района на огороде взорвался снаряд и пострадал мужчина.

На место происшествия выезжали работники Чугуевского отдела полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что 37-летний мужчина разжег костер на огороде возле домовладения и бросил в огонь снаряд времен Второй мировой войны, который нашел накануне.

В результате произошел взрыв, и мужчина получил многочисленные повреждения лица и тела. Пострадавший был доставлен в районную больницу, однако умер во время реанимационных мероприятий.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, боеприпас, харьков
 
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