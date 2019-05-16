16.05.2019 17:49

Пьяный разбойник с отверткой отнял советскую автоклассику у владельца (ФОТО)

Полицейские вернули хозяину угнанный автомобиль.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 мая в дежурную часть обратился 37-летний житель поселка Покотиловка.

Он сообщил, что примерно в поселке Высокий, где он находился по делам, неизвестный завладел его автомобилем «ВАЗ-2101».

Благодаря неравнодушным гражданам и оперативности полицейских автомобиль был найден, а злоумышленник задержан.

Им оказался безработный 32-летний житель поселка Бабаи. Он пояснил, что на бессмысленный поступок его подтолкнула чрезмерная доза алкоголя.

За совершение преступления сотрудники группы реагирования патрульной полиции Харьковского отдела полиции задержали 32-летнего жителя поселка Бабаи.

Автомобиль сотрудники полиции вернули владельцу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 16 мая мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.