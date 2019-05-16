Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный разбойник с отверткой отнял советскую автоклассику у владельца (ФОТО)
16.05.2019  17:49   

Пьяный разбойник с отверткой отнял советскую автоклассику у владельца (ФОТО)

Полицейские вернули хозяину угнанный автомобиль.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 мая в дежурную часть обратился 37-летний житель поселка Покотиловка.
 
Он сообщил, что примерно в поселке Высокий, где он находился по делам, неизвестный завладел его автомобилем «ВАЗ-2101».
 
Благодаря неравнодушным гражданам и оперативности полицейских автомобиль был найден, а злоумышленник задержан.
 
Им оказался безработный 32-летний житель поселка Бабаи. Он пояснил, что на бессмысленный поступок его подтолкнула чрезмерная доза алкоголя.
 
За совершение преступления сотрудники группы реагирования патрульной полиции Харьковского отдела полиции задержали 32-летнего жителя поселка Бабаи.
 
Автомобиль сотрудники полиции вернули владельцу.
 
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 16 мая мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, угон, харьков, покотиловка
 
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