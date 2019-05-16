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16.05.2019  18:49   

Рецидивист с гранатой или Крах торговца оружием (ФОТО)

Копы пресекли преступную карьеру мужчины.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Харькове задержан мужчина, который незаконно сбыл на территории города оружие и боеприпасы.
 
В совершении преступления сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили ранее судимого 50-летнего харьковчанина.
 
Преступную деятельность мужчины полицейские документировали с января 2019 года. В ходе проведения оперативных мероприятия 10 мая сотрудники отдела задержали злоумышленника во время незаконной продажи оружия и боеприпасов.
 
Полицией были изъяты 2 гранаты «Ф-1», 20 патронов и самодельное устройство для стрельбы.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
 
Харьковчанин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас полицией доказана его причастность к двум фактам незаконного сбыта оружия и боеприпасов.
 
Следстватеом проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Работники полиции устанавливают причастность мужчины к совершению других преступлений, а также каналы поставки оружия. Следственные действия продолжаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  торговля оружием, преступление, харьков
 
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