Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный с гранатой угрожал подорвать себя в автобусе (ВИДЕО, ФОТО)
17.05.2019  08:22   

Пьяный с гранатой угрожал подорвать себя в автобусе (ВИДЕО, ФОТО)

ЧП произошло днем 16 мая в междугороднем автобусе Харьков – Чугуев.


// Нацполиция

16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе.

Во время остановки автобуса в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию. Пострадавших в результате происшествия нет.

Прибывшие на место оперативники установили личность «подрывника». Им оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

Изъятый ​​боеприпас направлен на исследование.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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