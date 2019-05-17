17.05.2019 08:22

Пьяный с гранатой угрожал подорвать себя в автобусе (ВИДЕО, ФОТО)

ЧП произошло днем 16 мая в междугороднем автобусе Харьков – Чугуев.



// Нацполиция

16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе.



Во время остановки автобуса в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию. Пострадавших в результате происшествия нет.



Прибывшие на место оперативники установили личность «подрывника». Им оказался 58-летний житель Чугуевского района.



Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.



Изъятый ​​боеприпас направлен на исследование.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.



