17.05.2019 08:32

Вечером на Салтовке аварийка боднула KIA (ФОТО)

Авария произошла около 19:00 16 мая на пр.Тракторостроителей, 134.



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По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасный интервал движения и допустил столкновение с автомобилем KIA.



В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.



На водителя авто ГАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.