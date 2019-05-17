Вечером на Салтовке аварийка боднула KIA (ФОТО)

Авария произошла около 19:00 16 мая на пр.Тракторостроителей, 134.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасный интервал движения и допустил столкновение с автомобилем KIA.
В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
На водителя авто ГАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: