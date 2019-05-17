Главная Новости Криминал и происшествия Вечером на Салтовке аварийка боднула KIA (ФОТО)
17.05.2019  08:32   

Вечером на Салтовке аварийка боднула KIA (ФОТО)

Авария произошла около 19:00 16 мая на пр.Тракторостроителей, 134.


// РЕДПОСТ

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не выбрал безопасный интервал движения и допустил столкновение с автомобилем KIA.

В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

На водителя авто ГАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 Криминал и происшествия Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП под мостом 16.05 Криминал и происшествия Вслед за Зайцевой Дронов и его адвокаты активировали деятельность после оглашения приговора 16.05 Криминал и происшествия Легенде советского автопрома забор не дал продолжить вояж по Салтовке
 
 

Видео

В Шевченковском районе прошел личный прием Геннадия Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 