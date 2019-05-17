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17.05.2019  08:45   

Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП под мостом

Авария произошла 16 мая в 17:50 в районе дома 199 по Московскому проспекту.


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Служебный автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Transporter, сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель Toyota Prius не придерживался безопасной дистанции, в резальтате чего и произошло ДТП.

В результате происшествия травмированных нет.

На водителя Toyota Prius составлен соответствующий административный материал.

Тэги:  дтп, харьков
 
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