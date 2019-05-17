Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП под мостом

Авария произошла 16 мая в 17:50 в районе дома 199 по Московскому проспекту.
Служебный автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Transporter, сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель Toyota Prius не придерживался безопасной дистанции, в резальтате чего и произошло ДТП.
В результате происшествия травмированных нет.
На водителя Toyota Prius составлен соответствующий административный материал.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: