17.05.2019 08:45

Автомобиль патрульной полиции попал в ДТП под мостом

Авария произошла 16 мая в 17:50 в районе дома 199 по Московскому проспекту.



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Служебный автомобиль Toyota Prius столкнулся с Volkswagen Transporter, сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель Toyota Prius не придерживался безопасной дистанции, в резальтате чего и произошло ДТП.



В результате происшествия травмированных нет.

На водителя Toyota Prius составлен соответствующий административный материал.