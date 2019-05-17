Авто-леди затолкала полицейского во внедорожник

В Харькове женщина на BMW без прав устроила ДТП с полицией.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, днем 16 мая на улице Роганской, 11 произошло ДТП с участием автомобилей Renault Duster, BMW и автомобиля патрульной полиции Toyota Prius.
По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля BMW не соблюла безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем Toyota, который в свою очередь въехал в Renault.
На водителя BMW полицейские составили протокол по ст. 124, а также вынесли постановление по ч.2 ст. 126, потому что у гражданки отсутствовало водительское удостоверение и полис обязательного страхования.
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