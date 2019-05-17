Главная Новости Криминал и происшествия Во дворе частного дома в Новобаварском районе города взорвалась граната РГД-5 (ФОТО)
17.05.2019  10:41   

Во дворе частного дома в Новобаварском районе города взорвалась граната РГД-5 (ФОТО)

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области


://hk.npu.gov.ua

По данным оперативных служб, 16 мая в 10:15 в полицию поступило сообщение о том, что ночью во дворе частного дома по переулку Чаплыгинскому произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего образовалась воронка и повреждены въездные ворота.

Жертв и пострадавших нет.

На место выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.

Согласно выводам взрывотехников, по указанному адресу взорвалась граната РГД-5.

 

 

 

Источник:   Ежесуточная сводка по оперативной обстановке
 Тэги:  взрыв, граната, харьков, двор
 
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