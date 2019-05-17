17.05.2019 10:41

Во дворе частного дома в Новобаварском районе города взорвалась граната РГД-5 (ФОТО)

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области



://hk.npu.gov.ua

По данным оперативных служб, 16 мая в 10:15 в полицию поступило сообщение о том, что ночью во дворе частного дома по переулку Чаплыгинскому произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего образовалась воронка и повреждены въездные ворота.

Жертв и пострадавших нет.

На место выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.

Согласно выводам взрывотехников, по указанному адресу взорвалась граната РГД-5.