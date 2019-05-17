Во дворе частного дома в Новобаварском районе города взорвалась граната РГД-5 (ФОТО)

Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области
По данным оперативных служб, 16 мая в 10:15 в полицию поступило сообщение о том, что ночью во дворе частного дома по переулку Чаплыгинскому произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего образовалась воронка и повреждены въездные ворота.
Жертв и пострадавших нет.
На место выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.
Согласно выводам взрывотехников, по указанному адресу взорвалась граната РГД-5.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: