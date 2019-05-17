За сутки взрывотехники обезвредили более десятка мин и реактивный снаряд (ФОТО)

Пиротехники ГСЧС прошедшие сутки обезвредили 19 взрывоопасных предметов.
16 мая пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.
Работы по разминированию проводились в Лозовском, Валковском, Харьковском, Волчанском и Дергачевском районах области.
Всего за сутки пиротехники обезвредили 19 боеприпасов, из которых 6 артснарядов разного калибра, 12 минометных мин и 1 реактивный снаряд РС-158,5.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках. Кроме того, пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС выезжали в поселок Эсхар Чугуевского района, где произошел взрыв снаряда и погиб мужчина 1982 года рождения. После обследования других взрывоопасных предметов не обнаружено.
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