Главная Новости Криминал и происшествия 15-летний парень упал с железнодорожного моста по улице Некрасова
17.05.2019  10:58   

15-летний парень упал с железнодорожного моста по улице Некрасова

Сейчас пострадавший после операции находится в реанимации в тяжелом состоянии.


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Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 мая 0 19:15.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 15-летний местный житель. Парня с травмами головы, перелом нижней челюсти и голеностопного сустава доставили в больницу.

Также на месте происшествия находился свидетель, который объяснил, что подросток по собственной неосторожности сорвался с моста.

Данный факт внесен в Журнала единого учета Новобаварского отдела полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, упал с моста, полиция, харьков
 
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