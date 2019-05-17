17.05.2019 10:58

15-летний парень упал с железнодорожного моста по улице Некрасова

Сейчас пострадавший после операции находится в реанимации в тяжелом состоянии.



// РЕДПОСТ

Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 мая 0 19:15.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 15-летний местный житель. Парня с травмами головы, перелом нижней челюсти и голеностопного сустава доставили в больницу.



Также на месте происшествия находился свидетель, который объяснил, что подросток по собственной неосторожности сорвался с моста.



Данный факт внесен в Журнала единого учета Новобаварского отдела полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия.