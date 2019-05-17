15-летний парень упал с железнодорожного моста по улице Некрасова

Сейчас пострадавший после операции находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 мая 0 19:15.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Правоохранители установили личность пострадавшего. Им оказался 15-летний местный житель. Парня с травмами головы, перелом нижней челюсти и голеностопного сустава доставили в больницу.
Также на месте происшествия находился свидетель, который объяснил, что подросток по собственной неосторожности сорвался с моста.
Данный факт внесен в Журнала единого учета Новобаварского отдела полиции.
Полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия.
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давл.:
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