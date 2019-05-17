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17.05.2019  12:21   

По Харьковщине россиянин ездил на угнанном авто, которое разыскивает Интерпол

Пограничники Харьковского отряда обнаружили автомобиль, находившийся в международном розыске.


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Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

В пункт пропуска «Чугуновка» прибыл автомобиль марки «Lada Largus». На нем в Россию ехал гражданин РФ, 1985 года рождения. Во время проверки документов на машину пограничный наряд установил, что авто находится в международном розыске, как похищенное. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения авто и водителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

 

Источник:   пресс-служба Восточного регионального Управления ГПСУ.
 Тэги:  угон, авто, харьков, пограничники, интерпол
 
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