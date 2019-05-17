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17.05.2019  13:32   

Мужчину насмерть придавил КамАз во время ремонта

Житель поселка Казачья Лопань погиб во время ремонта автомобиля.


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В полицию днем 16 мая обратился брат погибшего. Мужчина рассказал, что его 59-летний брат возле двора дома ремонтировал свой прицеп от автомобиля «КамАЗ».

Во время подкачки колес одно из них взорвалось и придавило мужчину колесным диском. От полученных травм он погиб на месте.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «бытовой несчастный случай». В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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