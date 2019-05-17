17.05.2019 13:56

Геннадий Кернес обратился к харьковчанам опознать подростков-вандалов (ВИДЕО)

В Харькове подростки громили маршрутку с пассажирами.



// Facebook

Видео происшествия Харьковский городской голова опубликовал на своей странице в Facebook

«Пьяные малолетки начали буянить в салоне маршрутки. Пассажиры и водитель их высадили , но те так и не успокоились.

На видео - как они громят маршрутку. Полиции удалось задержать только одного негодяя. Остальные - скрылись», – описал произошедшее Геннадий Кернес.

Мэр призвал харькован помочь в опознании дебоширов, чтобы полиция привлекла их к наказанию.

«Сделаем Харьков лучше!!», – обратился Геннадий Кернес.