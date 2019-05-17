Геннадий Кернес обратился к харьковчанам опознать подростков-вандалов (ВИДЕО)

В Харькове подростки громили маршрутку с пассажирами.
Видео происшествия Харьковский городской голова опубликовал на своей странице в Facebook
«Пьяные малолетки начали буянить в салоне маршрутки. Пассажиры и водитель их высадили , но те так и не успокоились.
На видео - как они громят маршрутку. Полиции удалось задержать только одного негодяя. Остальные - скрылись», – описал произошедшее Геннадий Кернес.
Мэр призвал харькован помочь в опознании дебоширов, чтобы полиция привлекла их к наказанию.
«Сделаем Харьков лучше!!», – обратился Геннадий Кернес.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
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давл.:
ветер: