Вместо риса и кураги в Харьков везли тонну насвая

На таможенном посту "Харьков-Центральный" сотрудники Харьковской таможни ГФС обнаружили тонну насвая.
К таможенному оформлению была подана декларация на товары «Плоды абрикоса сушеного ...», «Ядра абрикосовых косточек ...» и «Рис Шлифован ...». Но при проведении таможенного досмотра грузовика, под мешками с заявленными товарами, были обнаружены мешки с 200 пакетами с веществом темно-зеленого цвета с содержанием растительных компонентов, по внешним признакам и запахом похожим на насвай.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Дополнительно будет проведена экспертиза.
Справка. Насвай - вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и гашеная известь, и другие компоненты. Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость.
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