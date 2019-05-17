17.05.2019 15:49

Извращенец-рецидивист предстанет перед судом

Педофил развращал детей у школы.



finclub.net

Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Коминтерновского районного суда г.. Харькова обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, подозреваемого в развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в декабре прошлого года мужчина прогуливался возле одной из харьковских школ. По показаниям свидетелей, он приставал к детям с непристойными предложениями. Однако лишь словами извращенец не ограничился - он продемонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.

После того, как дети рассказали о происшествии в школе, один из сотрудников учебного заведения обратился с заявлением в милицию.

Личность развратника установили. Мужчине объявили о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий. Его задержали в начале мая этого года в. Лозовая. Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.

Следует отметить, что человек уже был судим за развращение ребенка. В 2012 году его осудили по ч. 2 ст. 156 УК Украины до 5 лет за решеткой. Назначеное наказание он отбыл и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.