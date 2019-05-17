17.05.2019 17:49

Опасный детский сад обнаружили под Харьковом

Прокуратура в суде требует от сельских должностных лиц устранить нарушения требований пожарной безопасности в детском саду



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Прокуратура направила в Харьковский окружной административный суд исковое заявление с требованием обязать одну из поселковых советов Змиевского района устранить нарушения требований пожарной безопасности в детском саду.

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевского местной прокуратуры Оксана Черкашина, при проведении проверки инспектор ГСЧС обнаружил в дошкольном учебном заведении многочисленные нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности.

В частности, помещение не оборудовано системой противопожарной защиты, пожарные насосы не отремонтированы, не проведена техническое обслуживание огнетушителей.

По результатам проверки руководителю детского учреждения внесено предписание. Однако чиновники сельсовета, на балансе которой находится сад, не приняли никаких мер шодо устранения выявленных нарушений.

Поскольку такая ситуация ставит под реальную угрозу жизни детей, посещающих дошкольное учебное заведение, прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.