17.05.2019 16:20

Хулиганы с ХТЗ: новости от полиции

Харьковские следователи открыли уголовное производство по факту хулиганских действий в Индустриальном районе.



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Как сообшает ГУ Нацполиции, информация о том, что на остановке общественного транспорта по проспекту Александровскому двое неадекватных мужчин пристают к прохожим, сорвали государственный регистрационный номер и дворники маршрутного автобуса, поступила в полицию 16 мая около 19:40.

Как установили полицейские, в тот вечер двое граждан в состоянии алкогольного опьянения зашли в маршрутку. Они вели себя вызывающе, громко разговаривали, нецензурно выражались и приставали к пассажирам. Граждане начали делать нарушителям замечания, с одним из пассажиров у мужчин возник конфликт. Водитель пытался решить спор и предложил дебоширам покинуть транспортное средство, на что они ответили отказом. В результате, 23-летний злоумышленник разбил стеклянную бутылку, которую имел при себе и порезал ее руку водителю. Пассажирам удалось вытолкнуть дебоширов из маршрутки на остановке общественного транспорта по проспекту Александровском, однако мужчины продолжили свои действия на улице - 23-летний злоумышленник разбил зеркало заднего вида, пытался повредить лобовое стекло, отломил дворники и снял государственный регистрационный номер с транспортного средства.

Дебошира скрутили граждане, его товарищ убежал. На место выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. Все участники происшествия были доставлены в полицию и опрошены.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления, полицейскими принимаются меры по установлению личности второго участника правонарушения.

Досудебное расследование продолжается.