В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Аве Плаза» (ВИДЕО)

Эвакуация граждан из здания на улице Сумской возле «Площади Поэзии» завершилась около 16:05.
Псевдоминеры «облюбовали» именно эту сторону улицы Сумская Ранее, два дня подряд «минировали» радиотехнический колледж, который расположен рядом
На месте пока нет правоохранителей. Работники охранной фирмы, которые работают в торговом центре, ситуацию не комментируют.
В отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области подтвердили факт поступления анонимного сообщения о закладке взрывчатки. Сообщение поступило по электронной почте.
Харьковские правоохранители проверяют информацию о минировании 19 объектов по городу.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Нас ждут настоящие летние выходные: солнечные и жаркие.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: