Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Аве Плаза» (ВИДЕО)
17.05.2019  16:47   

В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Аве Плаза» (ВИДЕО)

Эвакуация граждан из здания на улице Сумской возле «Площади Поэзии» завершилась около 16:05.


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Псевдоминеры «облюбовали» именно эту сторону улицы Сумская Ранее, два дня подряд «минировали» радиотехнический колледж, который расположен рядом

На месте пока нет правоохранителей. Работники охранной фирмы, которые работают в торговом центре, ситуацию не комментируют.

В отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области подтвердили факт поступления анонимного сообщения о закладке взрывчатки. Сообщение поступило по электронной почте.

Харьковские правоохранители проверяют информацию о минировании 19 объектов по городу.

 

 

Тэги:  торговый центр, харьков, театр, поэзии
 
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