17.05.2019 17:40

Экс-гендиректор Харьковского тракторного завода Губин получил убежище в Испании

Экс-генеральный директор ХТЗ Владислав Губин, в апреле 2018 года заочно приговоренный украинским судом к восьми годам лишения свободы за растрату более 20 млн грн, получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании.



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Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам адвоката Губина Хосе Луиса Нвумбы Маньяны, МВД Испании приняло соответствующее решение на основании решения Межминистерской комиссии по делам беженцев при правительстве Королевства Испании.

«Данное решение испанских властей, согласно Дублинскому Регламенту ЕС, имеет юридическую силу и действует на всей территории стран ЕС, а также Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна», - уточнил адвокат.

Он сообщил, что Межминистерская комиссия, более двух лет рассматривала данный вопрос, и пришла к выводу о политическом преследовании экс-гендиректора ХТЗ в Украине в рамках уголовного дела, которое, по заключению испанских властей является сфабрикованным и не направлено на защиту гражданина, общества и государства от криминальных правонарушений.

«Комиссия считает, что возвращение Губина в Украину приведет к незаконному привлечению его к уголовной ответственности и противоправному лишению свободы», - отметил адвокат.

Губин подтвердил агентству факт получения им политического убежища в Испании, и заявил, что уголовное преследование его в Украине является незаконным, а обвинения в свой адрес считает лживыми и сфальсифицированными. В настоящее время он проживает в Барселоне и, по его словам, возвращаться в Украину в ближайшее время не собирается.

«Надеюсь, что с приходом к власти Владимира Зеленского прекратится правовой беспредел, и Украина станет демократическим государством, которое живет по законам, а не по понятиям», - добавил Губин.

Напомним, Орджоникидзевский райсуд Харькова 13 апреля 2018 года заочно приговорил Губина к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за растрату и служебный подлог.

Уголовное дело было инициировано в 2016 году нынешним руководством предприятия, которое обратилось в ГПУ с заявлением о привлечении Губина к уголовной ответственности, обвиняя его в растрате 23 млн грн.

В августе 2016 года Хозяйственный суд Харьковской области отказал представителю ХТЗ в востребовании ущерба с бівшего директора.

По информации Губина, приговор в законную силу не вступил, на данный момент идет процесс рассмотрения апелляционной жалобы в Харьковском апелляционном суде.

По информации Госпогранслужбы, Губин 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону, и с тех пор в страну не возвращался.

Напомним, в марте 2016 года сменилось руководство ХТЗ. Генеральный директор Владислав Губин, руководивший предприятием с 2013 г., покинул свой пост с 9 марта, и с 10 марта текущего года по решению наблюдательного совета ПАО должность гендиректора занял Андрей Коваль, руководивший ХТЗ в 2006-2007 гг.