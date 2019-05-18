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18.05.2019  09:35   

На заброшенной стройке за Дворцом спорта нашли труп

Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти женщины в Немышлянском районе Харькова.


// Нацполиция

Тело умершей было обнаружено 17 мая в 16:06 на заброшенной стройке по проспекту Петра Григоренко.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Эксперты установили, что женщина умерла несколько месяцев назад. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершего для установления причины смерти направлено в морг.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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