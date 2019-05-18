На заброшенной стройке за Дворцом спорта нашли труп

Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти женщины в Немышлянском районе Харькова.
Тело умершей было обнаружено 17 мая в 16:06 на заброшенной стройке по проспекту Петра Григоренко.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Эксперты установили, что женщина умерла несколько месяцев назад. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Тело умершего для установления причины смерти направлено в морг.
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