18.05.2019 09:35

На заброшенной стройке за Дворцом спорта нашли труп

Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти женщины в Немышлянском районе Харькова.



// Нацполиция

Тело умершей было обнаружено 17 мая в 16:06 на заброшенной стройке по проспекту Петра Григоренко.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Эксперты установили, что женщина умерла несколько месяцев назад. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Тело умершего для установления причины смерти направлено в морг.