ДТП под Харьковом: один погибший и двое пострадавших (ФОТО)

Авария произошла 17 мая около 14:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в селе Нестеренки Харьковского района.
Предварительно установлено, что водитель мотоцикла во время обгона столкнулся с автомобилем «Volkswagen». От полученных травм водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи.
Тяжелые травмы получила 49-летняя женщина-пассажир мотоцикла. Ее госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Также травмы головы и ушибы получила 39-летняя женщина-водитель автомобиля.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинського отделение полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Любителям экстрима и острых ощущений нужно помнить об осторожности.
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