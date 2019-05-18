18.05.2019 11:19

ДТП под Харьковом: один погибший и двое пострадавших (ФОТО)

Авария произошла 17 мая около 14:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в селе Нестеренки Харьковского района.



// Нацполиция

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла во время обгона столкнулся с автомобилем «Volkswagen». От полученных травм водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи.



Тяжелые травмы получила 49-летняя женщина-пассажир мотоцикла. Ее госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Также травмы головы и ушибы получила 39-летняя женщина-водитель автомобиля.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинського отделение полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



