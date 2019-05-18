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18.05.2019  10:06   

Из торговых центров Харькова полиция вывела больше семи тысяч человек

Правоохранители проверили информацию о минировании 19 торговых центров в Харькове.


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Сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции, поступило на электронную адрес ГУНП в Харьковской области 17 мая около 15:00.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 390958 кв. метров помещений и 30 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 7020 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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