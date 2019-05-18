Патрульные сняли самоубийцу с моста

23-летняяя женщина хотела свести счеты с жизнью.
Утром субботы к патрульным, которые несли службу на стационарном посту полиции ХТЗ, обратились прохожие и сообщили, что неподалеку, на мосту, девушка пытается совершить самоубийство.
Полицейские обнаружили на указанном месте 23-летнюю женщину, которая собиралась прыгнуть с моста.
После переговоров полицейские сняли девушку с моста и передали сотрудникам специальной бригады скорой медицинской помощи.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Любителям экстрима и острых ощущений нужно помнить об осторожности.
Нас ждут настоящие летние выходные: солнечные и жаркие.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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