18.05.2019 11:03

Патрульные сняли самоубийцу с моста

23-летняяя женщина хотела свести счеты с жизнью.



// Патрульная полиция

Утром субботы к патрульным, которые несли службу на стационарном посту полиции ХТЗ, обратились прохожие и сообщили, что неподалеку, на мосту, девушка пытается совершить самоубийство.



Полицейские обнаружили на указанном месте 23-летнюю женщину, которая собиралась прыгнуть с моста.

После переговоров полицейские сняли девушку с моста и передали сотрудникам специальной бригады скорой медицинской помощи.