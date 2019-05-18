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18.05.2019  11:03   

Патрульные сняли самоубийцу с моста

23-летняяя женщина хотела свести счеты с жизнью.


// Патрульная полиция

Утром субботы к патрульным, которые несли службу на стационарном посту полиции ХТЗ, обратились прохожие и сообщили, что неподалеку, на мосту, девушка пытается совершить самоубийство.

Полицейские обнаружили на указанном месте 23-летнюю женщину, которая собиралась прыгнуть с моста.

После переговоров полицейские сняли девушку с моста и передали сотрудникам специальной бригады скорой медицинской помощи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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