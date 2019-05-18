СБУ разоблачила группу полицейских на «крышевании» наркоторговцев (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы работников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые систематически получали взятки с наркоторговцев.
Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от лиц, занимающихся распространения наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых закладок. Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания «на горячем», после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер неправомерной выгоды полицейских с каждого наркоторговца составил три тысячи долларов США.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы сорока тысяч гривен.
Сотрудники СБ Украины с задействованием бойцов спецподразделения «Альфа» задержали трех участников группировки в Харькове при получении денег с наркоторговца в сумме семидесяти четырех тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным работникам полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия для документирования и привлечения к ответственности других работников полиции, причастных к противного механизма.
Операция по разоблачению и задержанию взяточников происходила совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона при содействии подразделения внутренней безопасности Национальной полиции.
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