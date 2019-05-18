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18.05.2019  13:25   

Особый подросток на велосипеде пропал под Харьковом (ФОТО)

Валковским отделом полиции устанавливается местонахождение Дениса Алешина, 2000 года рождения.


// Facebook

Парень 13 мая ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Его приметы: на вид 19-20 лет, рост 182 см, спортивного телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза. Страдает психическим заболеванием.

Был одет в куртку салатового цвета с темными вставками, черную футболку с белыми полосами, темно-синие спортивные штаны, шапку серо-черного цвета, черные резиновые сапоги. При себе имел мобильный телефон и был на велосипеде марки "Украина" бордово-коричневого цвета без рамы.

«Уважаемые граждане, если Вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: (05753) 5-13-32, 102 или другими доступными способами», – обращаются правоохранители

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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