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18.05.2019  14:59   

На Салтовке – ДТП с пострадавшей

Авария произошла 17 мая около 7:30 на ул. Академика Павлова, 136.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль Chevrolet и автомобиль Volkswagen.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Chevrolet.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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