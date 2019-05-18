На Салтовке – ДТП с пострадавшей

Авария произошла 17 мая около 7:30 на ул. Академика Павлова, 136.
По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль Chevrolet и автомобиль Volkswagen.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Chevrolet.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Любителям экстрима и острых ощущений нужно помнить об осторожности.
Нас ждут настоящие летние выходные: солнечные и жаркие.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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