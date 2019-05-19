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19.05.2019  11:53   

Кровь на траве: от взрыва на Кослаповке погибли два человека (ФОТО)

Трагедия произошла поздно вечером.


hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 18 мая в 23:42 в Основянский отдел поступило сообщение из службы «102» о том, что возле дома № 40 на улице Двинской в ​​городе Харькове произошел взрыв.
 
В результате происшествия два человека погибли. Третий пострадавший доставлен в больницу с многочисленными повреждениями. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Основянского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
 
Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища.
 
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, взрыв, харьков
 
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