19.05.2019 11:53

Кровь на траве: от взрыва на Кослаповке погибли два человека (ФОТО)

Трагедия произошла поздно вечером.



hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, 18 мая в 23:42 в Основянский отдел поступило сообщение из службы «102» о том, что возле дома № 40 на улице Двинской в ​​городе Харькове произошел взрыв.

В результате происшествия два человека погибли. Третий пострадавший доставлен в больницу с многочисленными повреждениями. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Основянского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.