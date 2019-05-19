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19.05.2019  13:09   

Кухонным ножом в грудь: мужчина чуть не убил любовницу (ФОТО)

Ссора чуть не закончилась убийством.


hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, событие произошло 18 мая около 18:00 часов. В Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что к ним обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что 39-летнюю женщину ударил ножом в живот ее сожитель.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, между потерпевшей и ее сожителем на бытовой почве возникла ссора. В результате человек кухонным ножом нанес один удар женщине в область грудной клетки.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение на убийство, харьков
 
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