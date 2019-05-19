19.05.2019 13:09

Кухонным ножом в грудь: мужчина чуть не убил любовницу (ФОТО)

Ссора чуть не закончилась убийством.



hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, событие произошло 18 мая около 18:00 часов. В Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что к ним обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что 39-летнюю женщину ударил ножом в живот ее сожитель.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. По словам начальника Змиевского отдела полиции Александра Володина, между потерпевшей и ее сожителем на бытовой почве возникла ссора. В результате человек кухонным ножом нанес один удар женщине в область грудной клетки.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.