19.05.2019 15:14

Смертельное ДТП на ночной дороге: водитель Subaru погиб, столкнувшись на встречке с фурой (ФОТО)

В больницу доставлены три пассажира иномарки.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 19 мая около 3:25 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

25-летний водитель «Subaru» во время движения не придерживался безопасного интервала, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz», под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб водитель «Subaru», также трех пассажиров данного авто доставили в больницу.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.