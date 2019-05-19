Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на ночной дороге: водитель Subaru погиб, столкнувшись на встречке с фурой (ФОТО)
19.05.2019  15:14   

Смертельное ДТП на ночной дороге: водитель Subaru погиб, столкнувшись на встречке с фурой (ФОТО)

В больницу доставлены три пассажира иномарки.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 19 мая около 3:25 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
 
25-летний водитель «Subaru» во время движения не придерживался безопасного интервала, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz», под управлением 61-летнего мужчины. 
 
В результате ДТП погиб водитель «Subaru», также трех пассажиров данного авто доставили в больницу.
 
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, дтп, харьков
 
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