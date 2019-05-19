19.05.2019 16:52

Спасатели: каждый день на воде гибнет два человека

Таков мрачный итог с начала мая.



facebook.com

Как сообшает ГУ ГСЧС, хотя купальный сезон официально еще не начался, спасатели предупреждают: только с начала мая на водоемах страны погибли уже 38 украинцев! Однако, даже такая статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 219 человек, из которых 15 детей. При этом спасено 124 человека, в том числе 19 детей.

Поэтому, чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах, специалисты Службы спасения начали проверку мест отдыха у воды, а также проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха. Однако, наиболее действенным превентивным методом является собственная осторожность и ответственность каждого гражданина!

Несмотря на увеличение количества чрезвычайных событий у водоемов, Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности! В частности:

помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;

Уважаемые граждане! Заботьтесь о собственной безопасности и в случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!