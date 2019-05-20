Рецидивист порезал себе шею при задержании

Полицейские задержали мужчину, который совершил нападение на женщину-кассира в Новобаварский районе
По данным полиции, злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый житель Харькова.
19 мая около 13:30 в полицию поступило сообщение о разбое в переулке Маргариновый. По предварительной информации, мужчина угрожая женщине-кассиру лотереи, завладел деньгами в размере около 2000 гривен, после чего скрылся.
Патрульные с помощью граждан обнаружили злоумышленника. Мужчина вел себя агрессивно и угрожал окружающим ножом. Затем гражданин нанес себе порез в область шеи. Полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину в больницу.
Установлено, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был судим за имущественный преступление.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
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Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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