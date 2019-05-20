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20.05.2019  09:45   

Рецидивист порезал себе шею при задержании

Полицейские задержали мужчину, который совершил нападение на женщину-кассира в Новобаварский районе


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый житель Харькова.

19 мая около 13:30 в полицию поступило сообщение о разбое в переулке Маргариновый. По предварительной информации, мужчина угрожая женщине-кассиру лотереи, завладел деньгами в размере около 2000 гривен, после чего скрылся.

Патрульные с помощью граждан обнаружили злоумышленника. Мужчина вел себя агрессивно и угрожал окружающим ножом. Затем гражданин нанес себе порез в область шеи. Полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали мужчину в больницу.

Установлено, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был судим за имущественный преступление.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  рецидивист, нападение, харьков, кассир
 
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