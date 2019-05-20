20.05.2019 10:21

За прошедшую неделю спасателями уничтожены десятки бомб, сотни взрывоопасных предметов и по десятку пожаров в день

В течение недели на Харьковщине спасатели осуществили 201 выезд для ликвидации пожаров и чрезвычайных событий



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На прошлой неделе, с 13 по 20 мая, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 201 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них

75 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний,

28 выездов для помощи населению,

24 на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны

9 на дежурные выезды,

65 - другие выезды.

Результате пожаров 3 человека были травмированы.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах было евакуировано188 человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено и обезврежено 114 боеприпасов, среди которых: 33 авиабомбы, 49 артснарядов, 31 минометных мин и 1 реактивный снаряд.