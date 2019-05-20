За прошедшую неделю спасателями уничтожены десятки бомб, сотни взрывоопасных предметов и по десятку пожаров в день

В течение недели на Харьковщине спасатели осуществили 201 выезд для ликвидации пожаров и чрезвычайных событий
На прошлой неделе, с 13 по 20 мая, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 201 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них
Результате пожаров 3 человека были травмированы.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах было евакуировано188 человек.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.
Всего было обнаружено и обезврежено 114 боеприпасов, среди которых: 33 авиабомбы, 49 артснарядов, 31 минометных мин и 1 реактивный снаряд.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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