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20.05.2019  10:21   

За прошедшую неделю спасателями уничтожены десятки бомб, сотни взрывоопасных предметов и по десятку пожаров в день

В течение недели на Харьковщине спасатели осуществили 201 выезд для ликвидации пожаров и чрезвычайных событий


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На прошлой неделе, с 13 по 20 мая, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.  

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 201 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них

  • 75 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний,
  • 28 выездов для помощи населению,
  • 24 на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны
  • 9 на дежурные  выезды,
  • 65 - другие выезды.  

 Результате пожаров 3 человека были травмированы.

 Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах было евакуировано188 человек.  

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 выезда на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено и обезврежено 114 боеприпасов, среди которых: 33 авиабомбы, 49 артснарядов, 31 минометных мин и 1 реактивный снаряд.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, взрывоопасный, харьков, отряд, ликвидация
 
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