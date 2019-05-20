Из России контрабандой везли капли от насморка (ФОТО)

Харьковские таможенники обнаружили в поездах запрещенные к перемещению предметы – марки времен СССР и партию лекарств.
Накануне на таможенном посту «Харьков-железнодорожный» сотрудниками Харьковской таможни ГФС обнаружены марки времен СССР и партия «нафтизина».
При таможенном контроле поезда «Кривой Рог – Днепр – Москва» одна из пассажиров, гражданка России, заявила, что не перемещает ничего, кроме личных вещей. Но в ходе дальнейшего осмотра ее ручной клади в дамской сумочке были обнаружены скрытые от таможенного контроля, марки СССР 1970-1984 в количестве 31 штуки, находившихся в конверте в ученической тетради.
Также, в ходе таможенного контроля поезда «Москва – Днепр – Кривой Рог» одна из пассажиров, гражданка Украины, заявила об отсутствии предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины. Во время дальнейшего осмотра ее багажа таможенники обнаружили 36 флаконов «нафтизин», которые были скрыты в носках, пищевом контейнере, карманах чемоданы и в свернутых резиновых ковриках.
По данным фактам составлены протоколы по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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