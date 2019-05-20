Главная Новости Криминал и происшествия Решение по волонтерской палатке будет рассмотрено судом
20.05.2019  11:00   

Решение по волонтерской палатке будет рассмотрено судом

Харьковский апелляционный административный суд рассмотрит апелляцию мэрии на решение относительно палатки Евромайдана на площади Свободы сегодня, 20 мая


Фото: www.mediaport.ua

Харьковский окружной административный суд отклонил требования мэрии о перемещении мирного собрания граждан с площади Свободы. Свое решение служитель Фемиды Владислав Егупенко огласил в ночь с пятницы на субботу

Таким образом, первая инстанция отклонила иск городского совета. В понедельниек истекает двухдневный срок чтобы обжаловать решение во Втором апелляционном суде.

По словам ответчиков, начало рассмотрения назначено на 15:00.

 

 

 

Источник:   Депо. Харьков
 Тэги:  суд, апелляция, харьков, город, площадь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.05 Экономика и промышленность В апреле харьковские юристы-налоговики выиграли судебных дел на сотни миллионов гривен 15.05 Общество Палатка на площади Свободы: решение примет суд 14.05 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на переходе: приговор вынесен
 
 

Видео

Победителем песенного конкурса "Евровидение-2019" стал представитель Нидерландов. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 