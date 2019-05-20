Решение по волонтерской палатке будет рассмотрено судом

Харьковский апелляционный административный суд рассмотрит апелляцию мэрии на решение относительно палатки Евромайдана на площади Свободы сегодня, 20 мая
Харьковский окружной административный суд отклонил требования мэрии о перемещении мирного собрания граждан с площади Свободы. Свое решение служитель Фемиды Владислав Егупенко огласил в ночь с пятницы на субботу
Таким образом, первая инстанция отклонила иск городского совета. В понедельниек истекает двухдневный срок чтобы обжаловать решение во Втором апелляционном суде.
По словам ответчиков, начало рассмотрения назначено на 15:00.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: