20.05.2019 11:00

Решение по волонтерской палатке будет рассмотрено судом

Харьковский апелляционный административный суд рассмотрит апелляцию мэрии на решение относительно палатки Евромайдана на площади Свободы сегодня, 20 мая



Фото: www.mediaport.ua

Харьковский окружной административный суд отклонил требования мэрии о перемещении мирного собрания граждан с площади Свободы. Свое решение служитель Фемиды Владислав Егупенко огласил в ночь с пятницы на субботу

Таким образом, первая инстанция отклонила иск городского совета. В понедельниек истекает двухдневный срок чтобы обжаловать решение во Втором апелляционном суде.

По словам ответчиков, начало рассмотрения назначено на 15:00.