Главная Новости Криминал и происшествия На выходных в тройном ДТП пострадал ребенок (ФОТО)
20.05.2019  11:31   

На выходных в тройном ДТП пострадал ребенок (ФОТО)

Авария произошла 18 мая около 11:30 на окружной дороге со стороны Алексеевки.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Mercedes, ВАЗ-21099 и Chery, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира (ребенка) из автомобиля Chery.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на ночной дороге: водитель Subaru погиб, столкнувшись на встречке с фурой (ФОТО) 18.05 Криминал и происшествия На Салтовке – ДТП с пострадавшей 18.05 Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: один погибший и двое пострадавших (ФОТО)
 
 

Видео

Победителем песенного конкурса "Евровидение-2019" стал представитель Нидерландов. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 