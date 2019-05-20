На выходных в тройном ДТП пострадал ребенок (ФОТО)

Авария произошла 18 мая около 11:30 на окружной дороге со стороны Алексеевки.
Участниками происшествия стали автомобили Mercedes, ВАЗ-21099 и Chery, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира (ребенка) из автомобиля Chery.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
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