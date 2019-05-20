ДТП на проспекте Науки: Honda перевернулся на крышу (ФОТО)

19 мая около девяти часов вечера на пр. Науки, 32 произошло ДТП с пострадавшим.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Honda врезался в бордюрный камень, в результате чего автомобиль перевернулся.
Пострадавшего водителя автомобиля Honda медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
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Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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