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20.05.2019  12:20   

ДТП на проспекте Науки: Honda перевернулся на крышу (ФОТО)

19 мая около девяти часов вечера на пр. Науки, 32 произошло ДТП с пострадавшим.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля Honda врезался в бордюрный камень, в результате чего автомобиль перевернулся.

Пострадавшего водителя автомобиля Honda медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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