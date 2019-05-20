20.05.2019 13:19

Женский труп за Дворцом Спорта: полиция определяет личность умершей (ФОТО)

Продолжается расследование, в связи с найденным на свалке мертвым телом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Немышлянским отделом устанавливается личность женщины, тело которой было обнаружено 17 мая на помойке за «Дворцом спорта» по улице Петра Григоренко, 2.

Ее приметы: на вид 40-50 лет, рост 164 см, короткие светлые волосы, вставная верхняя челюсть.

Была одета в желтую кофту, красный женской халат с рисунками цветов, леопардовую нижнее белье. На руке имела красный шнурок.

Давность смерти около 2-4 недель.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о погибшей, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40, 099-784-76-59, или по адресу: г.. Харьков, ул. Невельской 1/32.