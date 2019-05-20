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20.05.2019  13:19   

Женский труп за Дворцом Спорта: полиция определяет личность умершей (ФОТО)

Продолжается расследование, в связи с найденным на свалке мертвым телом.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Немышлянским отделом устанавливается личность женщины, тело которой было обнаружено 17 мая на помойке за «Дворцом спорта» по улице Петра Григоренко, 2.
 
 Ее приметы: на вид 40-50 лет, рост 164 см, короткие светлые волосы, вставная верхняя челюсть.
 
 Была одета в желтую кофту, красный женской халат с рисунками цветов, леопардовую нижнее белье.  На руке имела красный шнурок.
 
Давность смерти около 2-4 недель.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о погибшей, просим сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40, 099-784-76-59, или по адресу: г.. Харьков, ул.  Невельской 1/32.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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