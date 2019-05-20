На Новоселовке местная жительница бьет детей на игровых площадках (ФОТО)

Дебоширку могут привлечь по статье за мелкое хулиганство.
В социальных сетях распространилась информация, что на улице Академика Богомольца и в ее окрестностях неизвестная женщина на детских площадках бьет детей. Пострадавшие родителели вызвали скорую и правоохранителей, написали заявления о случившемся.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, об инциденте на улице Академика Богомольца правоохранителей известили 19 мая в 13:17. 31-летний заявитель рассказала оператору, что неизвестная женщина нанесла ей удары и ее несовершеннолетнему ребенку.
На место происшествия выехали правоохранители, которые опросили свидетелей происшествия и установили личность нарушителя. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.
Данный факт внесен в Журнала единого учета Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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