20.05.2019 14:19

Под Харьковом поймали телефонного мошенника, обманувшего стариков на десятки тысяч (ФОТО)

Аферист выманил у бабушки с дедушкой 38 000 гривен.



hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполмиции, 35-летний житель Луганской области обманул двух жителей Балаклеи.

Своими действиями мужчина нанес им материальный ущерб на общую сумму в 38 000 гривен.

Как сообщалось ранее, 12 мая в Балаклейский отдела полиции обратилась 76-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился работником милиции и заявил, что ее племянника задержан за совершение тяжкого преступления. За «решение вопроса» злоумышленник предложил потерпевшему заплатить деньги. Пенсионерка отдала неизвестному все свои сбережения - 20 000 гривен. В этот же день в дежурную часть с аналогичным заявлением обратился 83-летний мужчина. Потерпевший, думая, что спасает родственника, отдал мошеннику 18 000 гривен.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска Балаклейщины установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний неоднократно судимый житель Луганской области.

Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленник осуществлял звонки на городские номера телефонов жителей города Балаклея в поисках доверчивой жертвы. Человек приезжал по указанному адресу и получал денежные средства от потерпевших.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.