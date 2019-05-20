Взрывчатку ищут в торговом центре и колледже (Обновлено, ФОТО)

Полиция проверяет информацию о заминировании.
Сообщение о закладке взрывчатки в радиотехническом колледже, расположенном на улице Сумской, 18/20, и гипермаркете «Ашан», расположенном в ТРЦ «Магеллан» по улице Кольцевой путь, 4А, поступило в полицию 20 мая около 12:30.
Неизвестный сообщил о минировании по телефону.
По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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