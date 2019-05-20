20.05.2019 14:34

Взрывчатку ищут в торговом центре и колледже (Обновлено, ФОТО)

Полиция проверяет информацию о заминировании.



// Нацполиция

Сообщение о закладке взрывчатки в радиотехническом колледже, расположенном на улице Сумской, 18/20, и гипермаркете «Ашан», расположенном в ТРЦ «Магеллан» по улице Кольцевой путь, 4А, поступило в полицию 20 мая около 12:30.

Неизвестный сообщил о минировании по телефону.



По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.



В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.