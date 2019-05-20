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20.05.2019  16:14   

Тройное ДТП: японец патрульных, Audi и Toyota (ФОТО)

На проспекте Гагарина произошла авария с участием полиции.


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Как сообщилди в пресс-службе Патрульной полиции, 20.05.2019 в 15 час.  05 мин.  на перекрестке ул.  Гагарина и ул.  Молочной произошло ДТП с участием трех автомобилей.
 
По предварительной информации, на перекрестке произошло столкновение автомобиля TOYOTA PRIUS, который двигался с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, с автомобилем AUDI с последующим столкновением последнего с автомобилем TOYOTA COROLLA.
 
Травмированных в результате ДТП нет.  Транспортные средства получили механические повреждения.
 
Материалы ДТП направлен на доработку в управления патрульной полиции в Харьковской области для установления всех обстоятельств происшествия.
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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