20.05.2019 16:14

Тройное ДТП: японец патрульных, Audi и Toyota (ФОТО)

На проспекте Гагарина произошла авария с участием полиции.



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Как сообщилди в пресс-службе Патрульной полиции, 20.05.2019 в 15 час. 05 мин. на перекрестке ул. Гагарина и ул. Молочной произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, на перекрестке произошло столкновение автомобиля TOYOTA PRIUS, который двигался с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, с автомобилем AUDI с последующим столкновением последнего с автомобилем TOYOTA COROLLA.

Травмированных в результате ДТП нет. Транспортные средства получили механические повреждения.

Материалы ДТП направлен на доработку в управления патрульной полиции в Харьковской области для установления всех обстоятельств происшествия.