20.05.2019 16:49

ДТП на Салтовке: пьяный велосипедист пошел на таран Mazda (ФОТО)

Авария произошла на Академика Павлова.



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Как сообщили в Патрульной полиции, инцидент произошел сегодня около 13 часов на улице Академика Павлова, 134/16.

Участниками ДТП стали велосипедист и автомобиль Mazda.

По предварительной информации, велосипедист столкнулся с автомобилем.

При оформлении ДТП полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

В законном порядке велосипедист согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.

Результат осмотра составил 2,6 промилле, что превышает допустимую норму в 13 раз.

На гражданина патрульные составили два протокола по ч.3 ст. 127 КУоАП и ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда.