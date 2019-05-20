20.05.2019 16:49
ДТП на Салтовке: пьяный велосипедист пошел на таран Mazda (ФОТО)
Авария произошла на Академика Павлова.
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Как сообщили в Патрульной полиции, инцидент произошел сегодня около 13 часов на улице Академика Павлова, 134/16.
Участниками ДТП стали велосипедист и автомобиль Mazda.
По предварительной информации, велосипедист столкнулся с автомобилем.
При оформлении ДТП полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.
В законном порядке велосипедист согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении.
Результат осмотра составил 2,6 промилле, что превышает допустимую норму в 13 раз.
На гражданина патрульные составили два протокола по ч.3 ст. 127 КУоАП и ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда.