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20.05.2019  16:49   

ДТП на Салтовке: пьяный велосипедист пошел на таран Mazda (ФОТО)

Авария произошла на Академика Павлова.


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Как сообщили в Патрульной полиции, инцидент произошел сегодня около 13 часов на улице Академика Павлова, 134/16. 
 
Участниками ДТП стали велосипедист и автомобиль Mazda.
 
 По предварительной информации, велосипедист столкнулся с автомобилем. 
 
При оформлении ДТП полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. 
 
В законном порядке велосипедист согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. 
 
Результат осмотра составил 2,6 промилле, что превышает допустимую норму в 13 раз.
 
 На гражданина патрульные составили два протокола по ч.3 ст.  127 КУоАП и ст.  124 КУоАП. 
 
В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда.
Тэги:  авария, дтп с велосипедистом, харьков
 
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