20.05.2019 18:48

Минирование: полиция не обнаружила взрывчатки в колледже и торговом центре

Информация о минировании не подтвердилась.



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Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на улице Сумской и торговом центре по улице Кольцевой путь, поступило в полицию 20 мая около 12:30.

На месте событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали более 47 000 кв. метров помещений и 6000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1680 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.