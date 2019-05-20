20.05.2019 18:48
Минирование: полиция не обнаружила взрывчатки в колледже и торговом центре
Информация о минировании не подтвердилась.
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Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на улице Сумской и торговом центре по улице Кольцевой путь, поступило в полицию 20 мая около 12:30.
На месте событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали более 47 000 кв. метров помещений и 6000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1680 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.