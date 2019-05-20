20.05.2019 19:53

У харьковчанки украли почти полмиллиона гривен

Как это произошло, выясняет полиция.



facebook.com

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове из квартиры женщины неизвестные вынесли 450 тысяч гривен.

Произошел вчера, 19 мая, в Шевченковском районе города.

Заявительница рассказала стражам порядка, что злоумышленники проникли через окно в ее жилье, расположенное на втором этаже девятиэтажного дома, в период с 16:00 3 мая по 05:00 19 мая.

Как выяснили стражи порядка, воры вынесли $15 тысяч, такую же сумму в национальной валюте, тысячу евро и 10 тысяч рублей.

Следователи открыли уголовное производство по статье 185 УК Украины ("кража"). В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.