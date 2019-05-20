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20.05.2019  19:53   

У харьковчанки украли почти полмиллиона гривен

Как это произошло, выясняет полиция.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове из квартиры женщины неизвестные вынесли 450 тысяч гривен. 
 
Произошел вчера, 19 мая, в Шевченковском районе города.
 
Заявительница рассказала стражам порядка, что злоумышленники проникли через окно в ее жилье, расположенное на втором этаже девятиэтажного дома, в период с 16:00 3 мая по 05:00 19 мая.
 
Как выяснили стражи порядка, воры вынесли $15 тысяч, такую же сумму в национальной валюте, тысячу евро и 10 тысяч рублей. 
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 185 УК Украины ("кража"). В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  кража, 450 тысяч, харьков
 
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