21.05.2019 08:21

В Харькове задержан серийный маньяк

За полгода жертвами рецидивиста стали несколько девушек.



// facebook

Полиция Харькова задержала сексуального маньяка, который нападал на девочек-подростков и молодых женщин, сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«15 мая 2019 по результатам общегородских розыскных мероприятий полицейскими был задержан житель Харьковской области 1972 г.р., ранее судимый: в 1996 году за умышленное убийство и изнасилование; в 2005 году за серию изнасилований и насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом сроком на 14 лет лишения свободы, однако в 2017 году был освобожден досрочно», - написал Аброськин.

Он также привел своеобразную хронологию преступлений, в которых подозревается задержанный.

По словам Аброськина, прошлой осенью полиция зафиксировала первое нападение маньяка - в октябре 2018 неизвестный мужчина ворвался в квартиру вслед за девушкой 2002 года рождения, которая возвращалась домой из школы. Пытался ее изнасиловать, но она вырвалась и стала громко звать на помощь. В результате преступник скрылся.

В феврале 2019 неизвестный в лифтовой кабине под угрозой физического насилия изнасиловал девушку 1997 года рождения.

В этом же месяце был произошло еще три похожих случая - 17-летняя девушка возвращалась домой от репетитора, когда следом в лифт зашел неизвестный мужчина и сразу начал ее бить, пытаясь изнасиловать, но лифт остановился и преступник скрылся; 18-летняя девушка возвращалась домой, и на улице неизвестный под угрозой ножа повалил ее на землю, начал душить. Девушка стала громко звать на помощь, преступник бросил ее и скрылся.

При этом полицейский подчеркнул, что два последних случая произошли один за другим – 8 и 9 февраля.

В ином случае неизвестный совершил нападение на молодую женщину в лифтовой кабине многоэтажного дома: преступник наносил удары девушке и принуждал к половому акту, крики жертвы услышал житель дома, который выбежал на лестницу и освободил девушку. Преступнику и в этот раз удалось скрыться.

И уже в первых числах мая, отметил Аброськин, в полицию обратилась молодая женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина в лифте многоэтажного дома пытался с использованием насилия удовлетворить половую страсть неестественным способом.