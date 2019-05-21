Элитное авто «не поместилось» в ворота

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 мая День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 мая С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.