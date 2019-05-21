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21.05.2019  09:30   

Элитное авто «не поместилось» в ворота

В результате ДТП Toyota снесла забот в центре Харькова


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По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла вчера, 20 мая, около 16.00 на ул. Пушкинской, в районе дома №84.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota, его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авто, дтп, харьков, ворота, забор, полиция, протокол, toyota
 
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