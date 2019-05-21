21.05.2019 10:31

Смертельный кульбит на «копейке»: водитель умер в карете скорой

ДТП произошло в ночь на 21 мая в пгт Савинцы Балаклейского района.



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В 2:15 водитель автомобиля «ВАЗ 2101», мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, говорится в оперативной свобке ХОГА.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи.