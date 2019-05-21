Большой сарай сгорел вместе с сухостоем (ФОТО)

Пожар произошел в селе Сосновка Нововодолажского района.
На улице Школьной хозяин решил сжечь сухую траву на своей участке. На частном дворе находилась огромная куча мусора и разнообразного хлама, которое поросло кустарниками.
В результате огонь перекинулся на хозяйственное здание и стал угрожать соседним частным домам.
Вызвали пожарных, и на тушение прибыло дежурное подразделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
К приезду огнеборцев уже пылал сарай площадью 60 кв.м. Мусор и кустарники горели на площади около 300 кв.м.
Спасатели немедленно приняли меры, чтобы отсечь огонь от соседского жилья. Вместе с ними на пожаре работали волонтеры добровольной пожарной команды местного агропредприятия.
Вместе пожарным удалось локализовать огонь в течение сорока минут. Они спасли 3 жилых дома. А вот на окончательную ликвидацию огня понадобилось более шести часов: спасателям пришлось разгребать всю свалку и проливать каждый квадратный метр территории.
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