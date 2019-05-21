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21.05.2019  11:25   

В пригороде Харькова всю ночь горели продуктовые склады (ФОТО)

21 мая в 2:46 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении на территории одной из агропромышленных фирм в Песочине.


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21 мая в 2:46 на территории одной из агропромышленных фирм по адресу: Харьковский район, поселок Песочин, ул. Технологическая, 1А произошло возгорание. 

 К месту немедленно прибыла ближайшая местная пожарная команда и подразделение 7-й части пожарно-спасательной службы ГСЧС из Харькова.

По результатам проведения разведки было установлено, что в металлическом ангаре, который использовался в качестве складского помещения горели деревянные изделия для пчеловодства и отходы древесины на площади 70 кв.м. –

Из-за высокой температуры некоторые конструктивные металлические элементы ангара начали разрушаться.  

По запросу руководителя тушения пожара к месту происшествия были направлены еще 2 оперативные отделения с 6 и 7-й харьковских пожарных частей.  

Вместе спасатели и волонтеры локализовали огонь в 3:48. Полностью его потушили в 6:28.

 

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, склад, харьков, спасатели, бригады, ущерб
 
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