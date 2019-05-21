21.05.2019 12:24

За разбой на «Барабашово» полиция задержала одного из злоумышленников

Подозреваемым оказался 21-летний житель Харькова



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Разбойное нападение произошло 19 мая около 13:40 на рынке «Барабашова». К 39-летнему потерпевшему подошли двое неизвестных, брызнули ему в глаза газовым баллончиком и попытались завладеть барсеткой с деньгами. Однако, довести свой умысел до конца им не удалось. Злоумышленники начали бежать в сторону складов, где один из них провалился через крышу и был задержан потерпевшим вместе со свидетелями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Принимаются меры по установлению и задержанию соучастника указанного уголовного преступления.